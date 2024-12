BLOG Dvočasovna blokada u Beogradu na vodi: Na protestu ponovo incidenti sa maskiranim ljudima koji napadaju i prete okupljenima, uhapšena petorica

: Počela je mirna blokada raskrsnice Beograda na vodi, kod kampa Inicijative „Most ostaje“ koji se nalazi u blizini bivše autobuske stanice.

Najavljeno je da će se skup odatle ići do raskrsnice Vudro Vilsona i Nikolaja Kravcova, koja će biti blokirana na dva sata, od 17.30. do 19.30. Blokada raskrsnice u naselju Beograd na vodi završena je u 19:30h, saobraćaj je uspostavljen u tom delu grada, a aktivisti Inicijative "Most ostaje" uputili su se ka svom kampu kod Starog savskog mosta, javio je reporter FoNeta sa terena. Aktivisti i građani, koji su od 17:30 sati blokirali raskrsnicu u elitnom kvartu