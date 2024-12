Jokić srušio Golden Stejt i izjednačio se sa Birdom i Hardenom (video)

Dabl-dabl Nikole u pobedi Denvera

Nikola Jokić je još jednom vrhunskom predstavom doveo Denver do pobede 119:115 nad Golden Stejtom, kojem je to peti uzastopni poraz. U isto vreme to je bila i osma uzastopna pobeda Nagetsa nad Voriorsima, koji su u međusobnim duelima poslednji put slavili u sezoni 2021./2022. u kojoj su bili prvaci. Jokić je postigao 38 poena, što mu je treći najbolji učinak sezone, šutirajući 14/24 iz igre i 7/9 iz slobodnih bacanja, a pogodio je tri od četiri trojke, čime je još