Oblačan dan sa kišom i snegom

U severnim delovima Vojvodine vreme će biti uglavnom suvo.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severoistočni, dok će se temperature kretati od 2 do 5 stepeni u jutarnjim časovima, a tokom dana maksimalno dostići 7 stepeni. Nišlije danas mogu očekivati oblačan dan, uz povremenu kišu posle podne, u večernjim i noćnim časovima. Vetar će biti slab do umeren severni i severoistočni, a temperatura će se zadržati u opsegu od 4 do 6 stepeni, bez značajnih kolebanja tokom dana.