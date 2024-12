Malta ukinula vizu Zaharovoj Odluka stigla dok se ruska delegacija spremala za let iz Moskve

Malta je ukinula vizu portparolki Minstarstva spoljnih poslova Rusije Mariji Zaharovoj uoči sastanka Ministarskog saveta OEBS, objavili su danas moskovski mediji.

To se desilo upravo dok se ruska delegacija spremala za let iz Moskve, navelo je u saopštenju Ministarstvo ističući da je to "slučaj bez presedana" jer je prethodno odobrena viza Zaharovoj ukinuta "uoči događaja". "Razlog je bio ovako formulisan: 'Zbog okolnosti van naše kontrole'“, navodi se u saopštenju i dodaje kako će ruska delegacija, koju predvodi šef diplomatije Sergej Lavrov, na predstojećem sastanku posebnu pažnju posvetiti temi uskraćivanja viza za