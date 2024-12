Kakav potpis na "Marakani": Najbolji fudbaler Zvezde ostaje do kraja karijere!

Crvena zvezda "blindirala" svog najboljeg fudbalera Mirka Ivanića.

Crvena zvezda napravila je prvi veliki posao pred zimski prelazni rok. Najbolji fudbaler srpskog šampiona Mirko Ivanić (31) pristao je da produži ugovor sve do 2027. godine. To znači da će Ivanić praktično do kraja svoje karijere igrati na "Marakani", uprkos tome što je prethodnih godina bilo dosta ponuda za njega. Rukovodstvo Zvezde odbijalo je interesente, treneri su insistirali da "svi mogu da idu sem Ivanića", a to je povrđeno i ugovorom koji pokazuje da i u