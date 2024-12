PSG: Priveden Radivoje Jovović, trenutno se nalazi u tužilaštvu

Pokrajinski poslanik iz redova PSG Radivoje Jovović priveden je sinoć u Novom Sadu, pošto je prethodno za njim raspisana potraga, rekli su iz novosadskog PSG.

On se trenutno nalazi u tužilaštvu. „Nakon što smo saznali da je za Radivojem Jovovićem raspisana potraga, došli smo ispred policijske ispostave Stari grad, on je ušao, prijavio se, njegov advokat je bio tu. Ono što smo saznali, uhapšen je i ostaće u policijskoj stanici do šest ujutru, kada će izaći pred tužioca“, rekli su kasno sinoć iz PSG. A post shared by PSG Novi Sad (@ns.psg) Prema njihovim rečima, na teret mu se stavlja krivično delo napad na službeno lice.