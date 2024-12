Zašto Bitkoin ruši rekorde upravo sada? Stručnjaci kažu da nije samo zbog Trampa i evo šta predviđaju za kriptovalute

: Cena najveće svetske kriptovalute je u četvrtak porasla za čak 6,1 odsto, na iznos od 103.800 dolara, što je čak 50 odsto više od cene koju je imala dan posle izborne pobede Donalda Trampa u novembru.

Bitkoin je prvi put u istoriji skočio iznad 100.000 dolara, prenosi Jutarnji list. Razlog za to pre svega treba tražiti u činjenici da investitori računaju na veću političku i regulatornu podršku novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa, ali i na ogromnu količinu institucionalnog novca koji se slio u kriptovalute. Do promene stava Donalda Trampa prema kriptovalutama, koje je on ranije kritikovao kao „prevare“, došlo je nakon što su glavni kripto investitori