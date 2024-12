Makron: Ostajem predsednik do kraja mandata, imenovaću novog premijera u narednim danima

Predsednik Francuske Emanuel Makron je u obraćanju naciji rekao da će ostati na toj funkciji do kraja mandata i da će u narednim danima imenovati novog premijera. Poručio je da će nova vlada početkom sledeće godine izraditi novi nacrt budžeta.

Francuski predsednik Emanuel Makron potvrdio je u obraćanju naciji da će ostati na toj funkciji do kraja mandata, do maja 2027. godine, dan nakon što je izglasano nepoverenje vladi Mišela Barnijea koji je danas podneo ostavku, preneo je Rojters. "Mandat koji ste mi dali traje pet godina i koristiću ga do samog kraja", poručio je Makron u desetominutnom televizijskom obraćanju. Istakao je da nikada neće prihvatiti krivicu za nedostatak odgovornosti kod drugih,