Da li je na pomolu novi košarkaški rat? Ostoja Mijailović i Svetislav Pešić u klinču zbog Nebojše Čovića

PREDSEDNIK KK Partizan Ostoja Mijailović gostovao je u emisiji "Kida show" zajedno sa Svetislavom Pešićem i Duškom Vujoševićem. Jedna od glavnih tema je bila organizacija nacionalnog šampionata, gde su selektor Srbije i prvi čovek crno-belih bili na ivici sukoba.

FOTO: M. Vukadinović Naime, Mijailović je pokrenuo upravo pitanje o stvaranju jake domaće lige, kada je rekao da je on patriota i za to, ali da treba biti realan. Tada se osvrnuo i na Nebojšu Čovića, kome je isto imao da poruči da ne može da sedi na dve stolice. - Ja sad neću da pričam o nekim ljudima koji nisu u emisiji, da jesu sigurno bih rekao to i direktnije. Ja u poslednjih šest-sedam godina pričam da naša liga mora da bude pod organizacijom KSS jer je to