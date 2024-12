Ne može predsednik saveza da najavljuje zvezdi pojačanja: Ostoja šokiran Čovićem, Pešić morao da interveniše! (video)

Ne deluje kao smirivanje situacije! Nedavno je predsednik Košarkaškog svaeza Srbije, Nebojša Čović, u Jutarnjem programu RTS-a istakao je da je upoznat sa eventualnim dolaskom Džona Brauna u Crvenu zvezdu.

To je zasmetalo Ostoji Mijailoviću, koji je za KIDA Show istakao da to nije sasvim ispravno. – Ja sad neću da pričam o nekim ljudima koji nisu u emisiji, da jesu sigurno bih rekao to i direktnije. Ja u poslednjih šest, sedam godina pričam da naša liga mora da bude pod organizacijom KSS jer je to profesionalna liga, nije privatna, nacionalna liga i ona treba da bude pod KSS. Sa druge strane, ne možemo da imamo predsednika KSS koji sedi na klupi našeg gradskog rivala