Bitkoin u usponu: Prva kriptovaluta probila granicu od 100.000 dolara

Bitkoin je danas po prvi put probio magičnu granicu od 100.000 dolara, a tržišna kapitalizacija samo ove kriptovalute preskočila je dva biliona (dve hiljade milijardi) dolara.

Na novi bum kriptovaluta uticale su prema mišljenju stručnjaka političke prilike, ali i institucionalno prihvatanje kriptovaluta. Marko Bogdanović, marketing menadžer prve kriptomenjačnice u Srbiji ECD, kaže da su do ovakvog skoka od 68.000 do preko 102.000 dolara za mesec dana dovela globalna dešavanja na političkoj sceni. „Možemo reći da je ovaj rast do nove najviše istorijske cene kulminacija brojnih događaja u proteklom periodu, ali i potvrda njegove vrednosti.