Beograđani čekaju na poreska rešenja na imovinu – ko dobija olakšice, a ko će plaćati više

Za stan od 50 kvadrata u trećoj zoni, gde živi najveći broj Beograđana, iznos na uplatnici za godišnji porez biće uvećan za 600 do 700 dinara. To je okvirna računica posle poslednje sednice gradske skupštine. Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada, rekao je za RTS da ako građani imaju starije stanove, ne treba da očekuju veće povećanje poreza na imovinu od tri do četiri odsto.

Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada, rekao je gostujući u Beogradskoj hronici da je formula za izračunavanje poreza na imovinu propisana zakonom, tako da se primenjuje zakonska formula. "Uzima se prosečna cena kvadrata u datoj zoni za tekuću godinu. Da bismo propisali porez za 2025. godinu mi uzimamo prosečnu cenu u određenoj zoni od 1. januara do 30. septembra 2024. godine“, objasnio je Nikodijević. Kada u jednoj zoni, a 14 ih je u Beogradu, uzmete sve