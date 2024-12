Zastava Ekspa 2027 u Beogradu, svečanost u centru "Sava"

U Beograd danas stiže zastava međunarodne izložbe Ekspo 2027. Premijer Miloš Vučević preuzeće zastavu na svečanosti u centru “Sava“.

Vučić sa Karkenzesom: Srbija danas pravi još jedan korak ka ostvarenju svog sna Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalnim direktorom Međunarodnih izložbi Dimitrom Karkenzesom i istakao da Srbija preuzimanjem zastave Ekspa pravi danas još jedan korak ka ostvarenju svog sna. Predsednik Vlade Srbije i izaslanik predsednika Republike Miloš Vučević preuzeće