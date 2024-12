Čekali su nikolinu reakciju! Jokić poručio: "o tome ćemo kada završim karijeru"

SRPSKI košarkaš i član Denvera Nikola Jokić izjavio je danas povodom 139. tripl-dabla u NBA ligi da će o rekordima pričati kada završi karijeru, kao i da je to jedna veoma lepa stvar.

FOTO: Tanjug/AP Košarkaši Denvera poraženi su jutros od Klivlenda rezultatom 126:114, a Jokić je na tom meču došao do 139. tripl-dabla i tako izbio na treće mesto večne liste igrača sa najviše ovakvih učinaka u istoriji NBA lige. On je pretekao Medžika Džonsona i sada se ispred njega nalaze Oskar Robertson sa 181 i Rasel Vestbruk sa 200 tripl-dablova. - To je nešto o čemu ćemo pričati kad završim karijeru, sada ni ne razmišljam o tome. Svakako je to sjajno i jedna