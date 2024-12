Rhmz upalio alarme zbog snega, 3 dela Srbije na udaru: Padavine počinju već danas, a evo šta nas čeka narednih dana

U većem delu Srbije danas će biti suvo vreme, sa temperaturom do devet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra i prepodneva u južnim i istočnim predelima Srbije oblačno sa kišom, ponegde i susnežicom i snegom, dok će u brdsko-planinskim krajevima padati sneg. Na jugu i istoku Srbije pre podne oblačno, u nižim predelima kiša i sneg, a u brdsko-planinskim oblastima sneg. Posle podne razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od nula do četiri, a najviša od pet do devet. U Beogradu pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, a posle podne pretežno