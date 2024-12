Velika Britanija: Izdato crveno upozorenje, tri miliona ljudi primilo poruku: Ostanite u svojim domovima!

BEOGRAD - Crveno upozorenje na "opasnost po život" izdato je za veliki deo Velsa i delove jugozapadne Engleske, jer je Dara, četvrta oluja ove sezone, stigla do Britanije nakon što je prethodno pogodila Irsku.

Vlada je poslala tekstualnu poruku za oko tri miliona ljudi, upozoravajući ih na predstojeće nepogode i savetujući im da "ostanu u svojim domovima ako je to moguće", naglašavajući da nije bezbedno voziti u olujnim uslovima, objavio je Skaj njuz (Sky News). Upozorenje na oluju počelo je u 3.00 sata, a crveno upozorenje će trajati do 11.00 časova. Londonska policija je saopštila da oluja Dara može da donese udare vetra koji duvaju brzinom i do 145 kilometara na sat.