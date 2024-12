Makron nakon sastanka sa Trampom i Zelenskim: Nastavićemo zajedničku akciju za mir i bezbednost

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je večeras posle sastanka sa novoizabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom i ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim da treba nastaviti zajedničku akciju za mir i bezbednost. „Nastavimo zajedničku akciju za mir i bezbednost.

SAD, Ukrajina i Francuska zajedno su sa tim izazovom“, napisao je Makron na platformi Iks (X) posle sastanka u Jelisejskoj palati. United States, Ukraine, and France. Together on this historic day. Gathered for Notre-Dame. Let us continue our joint efforts for peace and security. pic.twitter.com/hEYGEklihT — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 7, 2024 Zelenski je rekao da je imao dobar sastanak sa Makronom i Trampom koji 20. januara zvanično preuzima dužnost