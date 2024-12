Premijer slovačke: Rusija pobeđuje u Ukrajini, Zapad zainteresovan za nastavak sukoba

Slovački premijer Robert Fico rekao je da Rusija pobeđuje u vojnom sukobu koji Ukrajina nikada ne može da dobije. - Ceo problem je u tome što Rusija vojno pobeđuje, a Ukrajina nikada neće dobiti ovaj rat vojno - kazao je on za STVR.

Osim toga, Fico je rekao i da je Zapad zainteresovan za nastavak sukoba. On je rekao da je odluka SAD da dozvoli Kijevu udare zapadnim oružjem na teritoriji Rusije neodgovorna i pokazuje da Zapada ne želi prekid sukoba u Ukrajini. - Eskalacija već postoji, a ne preti. To je neodgovorna odluka koju je donela američka administracija, apsolutno neodgovorna - rekao je Fico na konferenciji za novinare. On je dodao da je Slovačka, kao niko drugi, zainteresovana za mir u