Prvi put u istoriji Katoličke crkve u Srbiji! Beogradski nadbiskup Nemet izabran za kardinala

Kardinal je prvi po rangu do pape, a dok ne napune 80 godina mogu da biraju i budu birani za novog papu. Dosadašnji nadbiskup beogradski Ladislav Nemet uveden je danas u dužnost kardinala, uz još 20 novih, na svečanosti u Vatikanu, čime je postao prvi kardinal u istoriji Katoličke crkve u Srbiji. Do sad su njeni predstavnici u Srbiji bili u rangu nadbiskupa. Kardinal je prvi po rangu do pape, a dok ne napune 80 godina mogu da biraju i budu birani za novog papu. -