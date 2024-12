BLOG UŽIVO Pobunjenici u Siriji zbacili Asada i zapalili njegovu palatu: Izraelci napadaju vojne baze

: Sirijski islamistički pobunjenici srušili su režim dugogodišnjeg predsednika Bašara al-Asada, dok je on tokom noći avionom pobegao ka nepoznatoj destinaciji.

Prema izveštajima, sirijska vojska nije pružila otpor pobunjenicima, koji su bez borbe ušli u glavni grad Damask. Najnovije vesti o dešavanjima u Siriji pratite na Nova.rs. Prema izveštaju AFP-a, u Damasku je izbila vatra u dvorani za prijeme u predsedničkoj palati, koju je do juče koristio sirijski predsednik Bašar al Asad. #BREAKING Reception hall at Damascus presidential palace set on fire: AFP pic.twitter.com/Y50XP2pyMT Sirijski pobunjenici, koji su svrgnuli