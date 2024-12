Danas umereno oblačno, do večeri kiša, najviša temperatura od pet do devet stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas u većini krajeva pre podne biti malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne na zapadu i jugu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom, koja će se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i istočne Srbije ponegde i lediti na tlu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od -3 do 2, a najviša od 5 do 9, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 3 stepena. U Timočkoj Krajini će tokom celog dana biti oblačno, na planinama sa kišom i snegom. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni. I u Novom Sadu danas vetrovito i veći deo dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar umeren i