Jokić ima predlog kako da razmrda ekipu: Ili po džepu, ili klupa

Pored finansijske”motivacije” Nikola je imao još jedan predlog da razmrda ekipu

Posle utakmice u kojoj je Nikola Jokić ubacio 56 poena i došao do rekorda karijere, a Denver i pored toga izgubio od najslabije ekipe lige koja je prethodno izgubila 16 uzastopnih mečeva, srpski as bio je ljut na ostatak ekipe. - Potrebna nam je reakcija. Tamo odakle dolazim, posle nekog ovakvog niza, stigla bi ti plata koja je malo manja nego što vrediš. Tako da – možda je to nešto što treba da uradimo. Možda probamo sa tim vidom motivacije- rekao je Jokić. Imao