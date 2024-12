Kinezi odbili zahtev Infrastrukture železnice da provere stabilnost železničke stanice u Novom Sadu

U Novom Sadu 1. novembra poginulo je 15 ljudi nakon obrušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici. Tog dana, na teren je izašla republička građevinska inspektorka koja je konstatovala dve nezakonitosti, odnosno da nisu preduzete mere sprečavanja ili otklanjanja neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi i bezbednost i da nije kontrolisan i proveren kvalitet izvođenja svih vrsta radova i primena propisa, standarda i tehničkih normativa. Inspektorka je, kako prenosi Forbs, bila dužna da izrekne i mere za otklanjanje tih nezakonitosti. Za prvu nezakonitost, izrečena je bila mera zabrana korišćenja krila B stanične zgrade u Novom Sadu, pa je građevinska inspektorka naredila investitoru (Infrastruktura železnice Srbije), odnosno izvođaču radova (kineska kompanija CRIC) proveru statičke stabilnosti objekta, dok je za drugu konstatovala da Zakon o planiranju i izgradnji ne sadrži propisanu meru ukoliko stručni nadzor nije izvršio kontrolu. Proveru statičke stabilnosti objekta mora da uradi pravno lice koje nije učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije i tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu, kao i na izvođenju radova i stručnom nadzoru, objašnjeno je u zapisniku u koji je Forbs imao uvid. Investitoru i izvođaču je ostavljeno 15 dana od prijema zapisnika da postupe. Infrastruktura železnice je, radeći po nalogu građevinske inspektorke, 14. novembra dala nalog nadzoru da izda instrukciju izvođaču radova za proveru statičke stabilnosti objekta. Kineska kompanija poslala je odgovor na taj dopis u subotu 23. novembra, ujutro u 6.36 i pozvala se na ugovor o rekonstrukciji pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom. "Članom 61 ugovora, propisano je da je deo radova koji investitor počne da koristi preuzet danom njegovog korišćenja i da od tog dana izvođač prestaje da bude odgovoran za staranje nad preuzetim delom", stoji u odgovoru izvođala radova (CRIC). Podseća se da je železnička stanica u Novom Sadu svečano otvorena 5. jula ove godine, a građevinska inspektorka je konstatovala da tehnički prijem i primopredaja radova u krilu B počela 5. jula 2024. godine. "U skladu sa članom 63 Ugovora, propisano je da se instrukcije ili izmene po nalogu nadzornog organa mogu davati samo pre prijema radova", naveli su u dopisu iz kineske kompanije. U dopisu su naveli da posao provere statičke stabilnosti celokupne stanične zgrade u Novom Sadu nije u obimu radova propisanih ugovorom i da ne postoje pravne pretpostavke da investitor ili nadzorni organ nalože izvođaču izvršenje predmetnih radova. Pozvali su se i na ono što je naložila građevinska inspektorka, a što je, kako piše Forbs Srbija, promaklo Infrastrukturi Železnice Srbije. Podseća se da je inspektorka tražila da proveru stabilnosti obavi neko ko nije bio izvođač radova, a kineski CRIC je podsetio investitora da oni jesu bili izvođač. "Još dodaju da nisu dobili primedbe na kvalitet izvedenih ili neizvedene radove predviđene ugovorom. To je još jedan razlog zašto ne mogu da postupe po nalogu", piše na sajtu. Kinezi tvrde da su zapisnik inspektorke dobili tek 19. novembra i da su dostavili primedbe na isti. "Imajući sve gore navedeno u vidu, smatramo da naložena instrukcije nije u skladu sa Komercijalnim ugovorom, te da je kontradiktorna naloženom ograničenju, pa i u tom smislu Izvođač napominje da ne može da postupi po dopisu", naveli su iz kompanije i oni se uprkos svemu stavljaju na raspolaganje investitoru, državi i svim državnim organima za pojašnjenja i saradnju oko radova definisanih ugovorom. Insfrastruktura železnice Srbije je 28. novembra ušla u postupak izrade Elaborata o oceni stanja konstrukcije objekta stanične zgrade u Novom Sadu. Prema podacima sa Portala javnih nabavki, ta nabavka se sprovodi kao pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva, a razlog ulaska u pregovarački postupak je "izuzetna hitnost prouzrokovana događajima koje naručilac nije mogao da predvidi". Infrastruktura železnice se poziva na odluku republičkog građevinskog inspektora da zatvori gradilište i naloži proveru statičke stabilnosti objekta. Nadzor je sproveden na dan pogibije, 1. novembra, kom je prisustvovala bivša v.d. direktorka Insfrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković, kao ijedan predstavnik izvođača i nadzora, piše u zapisniku čije je sastavljanje trajalo od 5. do 8. novembra, navodi se na sajtu Forbs. Konstatacija građevinske inspektorke je da je građevinski dnevnik za staničnu zgradu vođen od 13. decembra 2021. do 18. jula 2024. godine. "Nešto kasnije citira odredbu pravilnika po kojoj se knjiga inspekcije i građevinski dnevnik vode od početka izvođenja radova do dana završetka izgradnje objekta odnosno radova i primopredaje objekta investitoru", objavio je Forbs. beta/cmg