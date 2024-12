Treći u istoriji NBA: Jokić uradio nešto što je poslednji put uspelo Čemberlenu 1963. godine

Košarkaš Denvera Nikola Jokić je za 24 sata postigao 104 poena u dve uzastopne utakmice NBA lige, protiv Vašington Vizardsa i Atlante Hoksa.

Jokić je tek treći igrač ikada koji je u dve utakmice za redom uspeo da zabeleži bar 45 poena, 10 skokova i 5 asistenicija. To je pre njega uspeo da postigne Vilt Čemberlen 1963. godine. Treći igrač koji je imao isti podvig je Eldžin Bejlor 1961. godine. Three players have ever had 45+ points, 10+ rebounds, and 5+ assists in consecutive games: Jokić, Wilt and Elgin. https://t.co/6Wzft8qtQP pic.twitter.com/JPkrT0ccJm — NBA History (@NBAHistory) December 9, 2024