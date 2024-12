Ursula fon der Lajen: EU spremna da pomogne u obnovi Sirije

Evropska unija je spremna da pomogne obnovu Sirije koja štiti manjine posle pada vlasti predsednika Bašara el Asada, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. „Evropa je spremna da podrži očuvanje nacionalnog jedinstva i rekonstrukciju sirijske države koja štiti sve manjine“, napisala je Ursula fon der Lajen na platformi Iks (X). The cruel Assad dictatorship has collapsed. This historic change in the region offers opportunities but is