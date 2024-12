Slučaj „Ribnikar“: Zakazane završne reči u krivičnom postupku

Suđenje roditeljima maloletnog K.K, koji je prošle godine ubio devet svojih vršnjaka, radnika obezbeđenja i ranio još šest osoba u školi "Vladislav Ribnikar" ušlo je u završnu fazu.

Na današnjem ročištu izvodili su se pisani dokazi i preostalo je da sud do sledećeg ročišta odluči o pojedinim dokazima, a potom će završne reči iznositi tužioci, punomoćnici oštećenih, advokati odbrane i sami okrivljeni. Sve to planirano je za 20. decembar za kad je zakazano naredno ročište u sudnici u Palati pravde, što znači da je sud odbio predlog odbrane da se ispita maloletni K.K. na okolnosti proširenja optužnice zbog čega on sada ima i status oštećenog