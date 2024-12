uživo Iran u direktnom kontaktu sa novim sirijskim liderima, Kremlj: Odluku o davanju azila Asadu doneo Putin

Sirijski pobunjenici okončali su 24-godišnju autoritarnu vladavinu Bašara el Asada nakon munjevite ofanzive koja je iznenadila ceo svet.

On napustio je zemlju i funkciju, saopštilo je juče rusko ministarstvo spoljnih poslova. Uprkos različitim izveštajima o tome gde se Asad nalazio juče nakon što je napustio Siriju, ruski mediji preneli su da su on i članovi njegove porodice dobili politički azil u Rusiji. Nakon Asadovog odlaska, na ulicama Damaska usledilo je slavlje, a pobunjenici su uveli policijski čas od 16 do 5 časova ujutru. Pad Asadovog režima pozdravili su brojni svetski lideri. Sirijska