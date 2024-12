Oblačno, ponegde sa kišom – temperatura od jutarnjeg minusa do maksimalnih 12 stepeni

Na severu Vojvodine ujutru se očekuje slaba kiša, a tokom dana tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura do 12 stepeni.

U Srbiji se tokom dana očekuje umereno oblačno vreme, a na jugoistoku i sunčano. Sever i zapad biće pod uticajem hladnijeg vazduha, a jug pod toplijim sa Mediterana. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša od 4 na zapadu do 12 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu oblačno i suvo, uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura od 1 do 3, a najviša dnevna oko 6 stepeni. U narednih sedam dana, do 16. decembra, očekuje se pretežno oblačno i hladno, mestimično sa