Nikola Jokić u KK Partizan? Da, bilo je moguće, ali onda se desila verovatno najgora procena u istoriji košarke!

Nikola Jokić najbolji je košarkaša na svetu, a malo je poznato da je mogao da završi u jednom od beogradskih "večitih rivala".

Foto AP Jokićev prvi trener Isidor Rudić otkrio je u knjizi "Why So Serious?", novinara Majka Singera, detalje sa samog početka karijere sjajnog Somborca. Ispostavilo se da je Jokić mogao da zaigra za KK Partizan, ali... - Na balkonu, sa pogledom na teren, trener Partizana Goran Tadić gledao je preko ograde i bez mnogo razmišljanja izrekao sledeće 'Pozvali ste me zbog ovog momka? Neću ni da siđem na teren. Imamo mnogo takvih momaka u Beogradu' - otkrio je Rudić.