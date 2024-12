Brnabić odbacila tvrdnje opozicije da je kriva za prekid sednice o budžetu

Beta pre 2 sata

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odbacila je danas optužbe opozicije da je kriva za prekid sednice na kojoj je na dnevnom redu bio Predlog zakona o budžetu i dodala da su upravo opozicioni poslanici u danima pred održavanje te sednice najavili da će ona biti prekinuta. Ona je to izjavila nakon što su poslanici dela opozicionih poslaničkih grupa podneli zahtev za njeno razrešenje sa mesta predsednice Skupštine Srbije, zbog kršenja Ustava, Zakona o Narodnoj skupštini i Poslovnika te institucije prilikom usvajanja Zakona o budžetu za 2025. godinu. Na konferenciji za novinare, Brnabić je rekla da je učinila sve da se ta sednica održi i da se omogući rasprava o novom budžetu i pratećim zakonima, ali da su svi građani mogli da vide "ko je najavio da sednice neće biti i da će je blokirati". "Posle svega što su građani mogli da vide uživo, ja ponavljam pitanje: 'Da li predstavnici opozicije koji su podneli ovaj zahtev misle da su svi građani Republike Srbije, bez obzira za koga glasaju, zaista slepi i gluvi", upitala je Brnabić. Ona je citirala izjavu medijima poslanika Demokratske stranke Srđana Milivojevića, dan pre sednice, da ta sednica neće biti održana i izjavu poslanice Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić na Iks nalogu za vreme pauze, u kojoj ona navodi da je opozicija uspela da prekine sednicu i da neće dozvoliti da se ona nastavi. Brnabić je rekla da je dan pre te sednice održala sednicu Kolegijuma, na kojoj je bilo reči o tome kako će se odvijati rasprava, a da je na početku sednice omogućila opoziciji da obrazlože svoje predloge za dopunu dnevnog reda. "Oni su, osim jedne poslanice, svi odbili. Odbili su i da predstave građanima šta su bili njihovi predlozi za dopunu dnevnog reda. Nakon što su ušli članovi Vlade u salu da obrazlože Predlog zakona o budžetu i prateće zakone, odmah su počeli incidenti", rekla je ona i ponovila da je prvi članove Vlade provocirao poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović a da je prvi udarac uputio lider SSP Dragan Đilas. Prema njenim rečima, to je pokazatelj da su predstavnici opozicije želeli nasilje i blokadu rada parlamenta a ne razgovor o budžetu. Ona je upitala i da li su poslanici opozicije želeli raspravu i debatu, nakon što nisu došli na kolegijum kada je određena pauza, kako bi se dogovorili o nastavku sednice, već za to vreme zauzeli klupe u kojima je trebalo da sede članovi Vlade i sto predsedavajućeg. "Meni je tada ostavljena opcija ili da prihvatim da je Skupština dom svih građana Srbije, ne samo onih koji su glasali za opoziciju, ili da dozvolim da je blokiraju, kao i usvajanje budžeta. Ili da se povučem, ili da uđem i nastavim sednicu i da im kažem da mogu da pokušaju da blokiraju sednicu, da izaberu da ne učestvuju u raspravama i debatama, ali da ne mogu da blokiraju budžet, osim ako nemaju većinu. Što onda znači da je pala Vlada, legitimno. Ali nasiljem da blokirate usvajanje budžeta - ne možemo", kazala je Branabić. Odgovarajući poslaniku Demokratske stranke Zoranu Lutovcu koji je rekao da je parlament najvažnija institucija u državi, kazala je da joj je drago da to čuje. "A Lutovac je rekao da mi kao većina i ja kao predsednica pokušavamo da se ne govori o najvažnijim društvenim pitanjima. Moja poruka njima je - kada bi vuvuzele pričale, oni bi bili najpričljiviji ljudi u državi", kazala je Brnabić, dodajući da je dozvolila sednicu o litijumu, na kojoj je opozicija bila ovlašćeni predlagač, koja je bila jedina tačka dnevnog reda, kao i da je vlast obezbedila kvorum za četiri dana rasprave. Brnabić je dodala i da je predat novi zahtev o poverenju Vladi koji je potpisao 81 poslanik, zahvaljujući se opoziciji "što su povukli onaj sa zloupotrebljenim potpisima i prikupili nove", dodajući da se nada da sada nijedan nije zloupotrebljen. "Pošto su to ozbiljni, odgovorni i iskusni političari, ja pretpostavljam da kao odgovorni političari, a ne političari koji vode isključivo vuvuzele i vino politiku koje smo videli tokom onoga što je trebalo da bude rasprava o budžetu, da nisu to sazvali kao politički rijaliti, pretpostavljam da imaju bar većinu za kvorum, jer ako nemaju, onda je to politički rijaliti", ocenila je Brnabić. Navela je i da je "jasno i glasno razumela" da opozicija neće izbore i referendum kojim bi pitali građane da li da Skupština pokrene inicijativu za smenu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. "Čuli smo da Srbija ključa i vri, ali da ne žele da nasednu na izbore. Evo vam krajnje mirnog i demokratskog načina, ali vidim da od toga beže", kazala je Brnabić. Govoreći o stavljanju pasivnog statusa na poljoprivredno gazdinstvo aktiviste "Ne damo Jadar" Zlatka Kokanovića, kazala je da je "notorna laž" da je bilo kome određen pasivni status zbog bavljenja politikom. Navela je da 23.295 gazdinstava u pasivnom statusu u ovom trenutku, a da je 235 dobilo taj status od avgusta ove godine. "Mislite da su svi oni političke ličnosti? Ne, imali su neke nepravilnosti. Imali su rok da ih isprave, nisu ih ispravili... Potpuno je neprimereno i neprihvatljivo za sve građane da opoziciono delovanje u Srbiji znači da je neko iznad zakona i da zakoni ne važe za njih", kazala je Branbić. Navela je i da joj je žao što su se i danas čule pretnje ulicom i nasiljem od strane nekih poslanika, ocenjujući da je to krajnje nekorektno, jer bi rasprava trebalo da se vodi u Skupštini. Dodala je da će se boriti za red u parlamentu, da će dozvoljavati rasprave o određenim tačkama dnevnog reda, dopunama dnevnog reda. Brnabić je navela i da će sledeća sednica biti "u najskorije vreme", dodajući da očekuju neke zakone od Vlade Srbije, među kojima je set medijskih zakona koji treba da se promene u skladu sa komentarima Evropske komisije i direktivama, izbor članova Saveta REM-a, zakon o oglašavanju, niz ratifikacija... "Sa zahtevom opozicije svakako, nadam se da imaju kvorum za to. Moja obaveza je da to stavim na dnevni red", dodala je Brnabić. Dodala je da je za pokretanje te teme potreban kvorum od 126 poslanika i upitala opoziciju zbog čega to pokreće ako kvorum nema. "Da li je to onda politički rijaliti? Jeste. Oni od nas traže da im pomognemo u političkom rijalitiju. To se ne radi u ozbiljnim zemljama i to ne radi ozbiljna opozicija. Tražite glasanje o poverenju Vladi, kada ste prilično uvereni da imate većinu da izglasate to", kazala je ona. Upitana li su neki vanredni izbori mogući u narednom periodu, Brnabić je navela da ne misli da su potrebni izbori, jer ne misli da "Srbija ključa i vri". "Ako oni (opozicija) misle da im je podrška građana nikada veća, ja ne znam zašto ne traže izbore. Ja mislim da je Srbija stabilna, imamo odličnu političku situaciju zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću", kazala je Brnabić, navodeći da je opozicija i prošle godine odbijala izbore nakon majske tragedije, a onda u septembru zatražila vanredne parlamentarne i beogradske. Dodala je i da se mnogo radi na izbornim uslovima, poput izmena i dopuna zakona o biračkom spisku, navodeći da je ODIHR već odobrio dva različita predloga o formiranju komisije za uvid i nadzor na biračkom spisku, a da je sada potrebno napraviti kompromis oko izgleda te komisije. Brnabić je navela da bi volela da se to nađe na narednoj sednici Skupštine Srbije. Brnabić: Ne znam sa kim da razgovaram, studentski plenumi su uvoz ih Hrvatske Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je otvorena za razgovor sa studentima koji protestuju, ali da ne zna sa kim bi mogla da razgovara, jer fakulteti ne prepoznaju plenume koje studenti sada organizuju, već studentske parlamente, kojih u ovom trenutku nema. "Nije bitan broj (studenata u blokadi), da postoji i jedan koji želi da razgovara, ja bih razgovarala. Trenutne blokade su iz nekog razloga iz ove 'blokadne kuharice' iz Hrvatske. Ta 'blokadna kuharica' kao plenum ne postoji na našim fakultetima. Ne znam sa kim da razgovaramo, jer nemamo studentski parlament, nego taj plenum koji je definisan 'blokadnom kuharicom'", rekla je Brnabić novinarima u Skupštini Srbije. Kazala je da je kao predsednica Vlade Srbije u više mandata imala otvoren kanal komunikacije sa studentskim i omladinskim organizacijama, dodajući da je uvek spremna za razgovore, ali da joj se "nije učinilo da je neko spreman na te razgovore". "Meni se obratili nisu, a (studentski) zahtevi nisu ni u nadležnosti Skupštine, ali ja bih uvek volela da razgovaram", kazala je ona. Dodala je da nije sigurna da vlast mora da ogovori na sve studentske zahteve, navodeći da na neke treba da odgovore tužilaštvo i sudstvo koji nisu deo vlasti. "Ove ostale zahteve koje može vlast da isporuči, a to je ja mislim 20 odsto povećanja izdvajanja za visokoškolske ustanove, to je na Vladi. Ali bi bilo lakše da to ide kroz studentski parlament, umesto da izmišljamo nove mehanizme kao što je taj plenum", kazala je Brnabić.

(Beta, 11.12.2024)