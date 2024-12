Vučić o sudiji Majiću i opoziciji: „Potresem se kada mi govore o krvavim rukama“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da, dok je on predsednik države, nikakvih prelaznih vlada u Srbiji neće biti.

On je još rekao i da to što opozicija koristi krvave ruke „jeftini trik iz zapadnih priručnika o obojenim revolucijama“, kao i da im to neće pomoći da dođu na vlast. Dodao je, ironično, da se posebno potrese kada mu o krvavim rukama govori sudija Miodrag Majić za koga tvrdi da je „oslobodio Gnjilansku grupu (kosovskih Albanaca) koja je činila najgnusnije zločine nad Srbima, silovala Srpkinje i trudnice, decu tukla metalnim šipkama i razne druge zločine“. „Takav