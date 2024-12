Poželim da vrisnem vaše ime

Ako ćete ljude iz svojih redova hapsiti zbog kriminala, a onda ih uzimati kao saradnike i svedoke u koje se kunete… Ako ćete sve pragove preći zarad moći i vlasti… Ne pristajem

Ja tako, a vi kako hoćete – tim sistemom vi vladate. Ne pristajem na to. Ako ćete u Srbiji vi doživotno deliti karte, a mi igrati kako vi kažete – ne pristajem na to. Ako ćete svakodnevno raspirivati vatru na svim frontovima, a nas optuživati za paljenje – ne pristajem na to. Ako ćete na naša pitanja – ko, kako, zašto – glumiti da nas ne čujete – ne pristajem na to. Ako ćete – kad na ulicama tražimo te odgovore, slati demone u crnom da nas tuku – ne pristajem na