Studenti blokirali zgradu Rektorata u Novom Sadu

Grupa studenta novosadskog univerziteta upala je danas oko 13.00 časova u zgradu Rektorata u tom gradu i proglasila bokadu te ustanove.

Reporter agencije Beta javio je da je došlo do guranja između obezbeđenja i studenata na ulazu u zgradu. Studenti su uzvikivali "Ostavke" i "Rektorat je blokiran". Pozvali su rektora Dejana Madića da im se pridruži ili podnese ostavku. Madić se nalazi u kancelariji, a studenti se okupljaju ispred te prostorije, javio je Betin reporter. Rektor Dejan Madić napustio kancelariju, ceo Univerzitet u Novom Sadu blokadi Rektor Dejan Madić napustio je svoju kancelariju u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, dva sata nakon što je grupa studenata blokirala i taj objekat. On se u holu sreo sa grupom studenata koja je na tom mestu organizovala ručak i koji su ga dočekali povicima "Ostavka, ostavka". Madić je studentkinji Mili Pajić, koja ga je pitala da li je podneo ostavku, poručio "u lepim okolnostima ćemo lepo razgovarati". Madića je u holu, zajedno sa studentima, sačekao član Inicijativnog odbora za osnivanje novosadskog univerziteta i član prvog Saveta univerziteta Radovan Markov. "Došao sam da vam kažem da ste osramotili novosadski univerzitet", rekao je on. Na to je Madić otišao iz zgrade ispraćen povicima studenata "Ua" i "Ostavka". Deo studenata ga je pratio sve do parkinga, poručivši mu da nije došao na akademski način već preko Srpske napredne stranke (SNS). Rekli su i da juče ispred Rektorata okupilo više hiljada studenata i nastavnika tažeći ostavku, ali da je on i dalje na funkciji samo zbog SNS-a. Pošto je oko 14 časova blokiran i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, a oko 13 časova i zgrada Rektorata, od danas je kompletan Univerazitet u Novom Sadu u blokadi.

