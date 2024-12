Predsednik najavio objavljivanje svih 195 dokumenata o železničkoj stanici: Tužilac ih ima četiri puta više

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je najavio da će javnost danas dobiti na uvid celokupnu dokumentaciju o projektu rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu.

On je u obraćanju pokazivao papire podeljene u osam registratora. Prikupio je te dokumente, kako je objasnio, od Ministarstva građevinarstva, Infrastrukture železnice Srbije i drugih organa. „Sva dokumentacija do koje smo došli, sve ono sa čim raspolaže tužilaštvo, biće stavljeno na uvid celokupnoj javnosti. Očekujem da sutra do kraja radnog vremena kompletna dokumentacija bude postavljena“, rekao je Vučić. Međutim, prema saznanjima Forbes Srbija, to nije „sve ono