Korteo delija u Milanu: Isplivao snimak Zvezdinih ultrasa sa zabranjenog gostovanja! (video)

Uprkos svemu, bili su uz svoj tim! Crvena zvezda je sinoć od 21 čas gostovala je ekipi Milana u okviru 6. kola Lige šampiona, a slavio je domaćin 2:1.

Navijačima Crvene zvezde nije bilo dozvoljeno da dođu na stadion. Ipak, oni su uspeli da dođu do karata i određenoj meri pruže podršku svom timu. 10.12.2024, Delije (Crvena Zvezda🇷🇸) in Milano🇮🇹 last night searching for good spaghetti, more here: https://t.co/0dDYV0wBmw pic.twitter.com/4RmNDiRo2a — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 11, 2024 Ulicama Milana prošao je ‘korteo’ Zvezdinih navijača koji su glasno pevali uoči same utakmice. Na snimku se