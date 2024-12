"Ovakvo suđenje nema ni u osnovnoj školi": Stiv Ker besan na sudije

Košarkaši Hjustona plasirali su se u polufinale NBA kupa, pošto su na svom terenu pobedili Golden Stejt s rezultatom 91:90.

FOTO: Tanjug/AP Najefikasniji u ekipi Hjustona bio je "Bejbi Jokić" - Alperen Šengun, koji je meč završio sa 26 poena i 11 skokova, Džabari Smit Džunior ubacio je 15 poena, a Džejlen Grin 12 poena. U ekipi Golden Stejta najefikasniji su bili Džonatan Kuminga sa 20 poena, Stefen Kari sa 19 poena i Badi Hild sa 15 poena. HOUSTON HAS THE LEAD AFTER THIS WILD SEQUENCE 😱 pic.twitter.com/vg6xPLZUBx — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 12, 2024 Trener Stiv Ker je bio