Kapiten postigao kapitensku trojku u Berlinu: “Mora da se rilja, nije sve med i mleko”

Kapiten Partizana Vanja Marinković rekao je posle utakmice 15. kola Evrolige sa Albom (91:90) da će pobeda u neizvesnom finišu dobro doći crno-belima “da se malo spustimo na zemlju”.

On je pogodio trojku u trenutku kada su domaći serijom od 9-0 stigli do četiri poena prednosti i tako omogućio nešto kasnije Karliku Džonsu da ubaci koš za pobedu. “Kad sa plus 12 odeš na minus četiri, bukvalno ne znaš šta da misliš u glavi. Bio sam u čudu. Ta trojka je postignuta iz akcije koju smo na tajm-autu nacrtali. Karlik mi je bacio i ja sam pogodio, hvala Bogu. Nadam se da će i dalje ulaziti”, rekao je Marinković. Kapiten je dodao da je trijumf u Berlinu