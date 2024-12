Vučić: Mali broj ljudi pravi haos da bi bili primećeni, svi zahtevi studenata ispunjeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao, komentarišući proteste u zemlji, da mali broj ljudi u Srbiji pravi haos samo da bi bili primećeni. "Mislim da je bitno da razdvojimo određene stvari.

Imate političke protivnike koji niti znaju šta će, kako će, koriste grupu za pritisak, tu imate neku želju da neko nešto uradi, a ne znaju kako će. Šolaku se žuri, zna da moraju da prodaju, da imaju finansijskih problema, u kriminalu do guše, zato moraju da se podstiču sukobi u Srbiji, ali to baš ne ide, i to je to", rekao je Vučić za Informer TV. On je rekao i da su svi zahtevi studenata ispunjeni. Naveo je da je obezbeđeno procesuiranje onih koji su učestvovali u