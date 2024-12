Rusija pozdravila izjavu Donalda Trampa: "Ono što je rekao u potpunosti odgovara našem stavu"

Kremlj je danas pozdravio najnoviju izjavu Donalda Trampa koji je rekao da je protiv upotrebe američkih projektila protiv ciljeva na ruskoj teritoriji. - Izjava u potpunosti odgovara našem stavu, a njegova vizija uzroka eskalacije je takođe u skladu sa našim.

Očigledno je da Tramp razume šta uzrokuje eskalaciju situacije - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. U članku koji je juče objavio Tajm, Tramp je rekao da se "snažno protivi" ukrajinskoj upotrebi američkih raketa dugog dometa protiv ciljeva na ruskoj teritoriji. - Samo eskaliramo ovaj rat i pogoršavamo ga - rekao je Tramp. On je rekao i da do rata u Ukrajini ne bi došlo da je on bio predsednik kada je sukob počeo 2022. godine. (Kurir.rs/Beta/AFP/Preneo: