Barcokas: Nisam želeo da pustim Petruševa, ali on je želeo da ide

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas čestitao je Zvezdi na pobedi, a usput je govorio i o odluci da pusti Filipa Petruševa da pojača beogradske crveno-bele.

Barcokas je na konferenciji za medije istakao da on sam nije želeo da pusti srpskog asa, ali da je povratak u Beograd bila igračeva želja. – Potpisao sam Filipa iz Amerike. On je veoma talentovan igrač, divim se njegovom talentu. Mnogo nam je pomogao u Superkupu i nisam želeo da on ide. Međutim, njegova želja je bila da se vrati u Beograd. Ljudi smo i ne možete da zadržite nekog protiv njegove volje. Da smo imali Filipa, potpuno drugačije bi bilo – rekao je