Vraća se Larkin - igra protiv Zvezde i Partizana

Američki košarkaš Šejn Larkin ponovo će igrati za Anadolu Efes.

Američki plejmejker Šejn Larkin, povredio je skočni zglob desne noge krajem oktobra kada je Anadolu Efes igrao protiv Olimpije Milana. Iako je istanbulski tim pobedio, Larkin je doživeo povredu zgloba nakon duela sa Nikolom Mirotićem i on je doskočio na njegovu nogu. Znalo se da neće igrati do sredine decembra i sada je potvrđeno – Larkin će biti spreman za duel 15. kola između Efesa i Panatinaikosa koji se igra u Turskoj. To, naravno, znači da će Šejn Larkin biti