Zelenski: Putinov teror ne sme da uspe

Predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski oglasio se na Telegramu. "Svaki put kada dođe do novih ruskih udara na našu zemlju, potrebni su nam – a to je objektivna neophodnost – koraci koji Putinu šalju jasnu poruku: njegov teror ne sme da uspe", rekao je predsednik Ukrajine. "On koristi rakete umesto da traži načine da okonča rat.

Rat i zastrašivanje su ti koji podržavaju ruski „tron“ pod ovom osobom", rekao je. "Međutim, naši partneri ne bi trebalo da brinu o tome da obezbede stabilnost takvih pojedinaca u Moskvi; umesto toga, trebalo bi da se usredsrede na garantovanje stabilnosti za sebe i za svet — stabilnost i bezbednost koje su moguće samo u miru. Zahvalan sam svima koji nam pomažu da približimo mir", dodao je. Kurir.rs/Agencije/Preneo: P. P.