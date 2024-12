Sledeće nedelje stiže zima, ali i porast temperature

Beta pre 26 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, ujutro ponegde kratkotrajno i sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar, koji će u planinskim predelima istočne Srbije dostizati udare olujne jačine. Najniža temperatura od minus jedan do tri, a najviša od pet do osam stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko jedan, a najviša oko šest stepeni Celzijusa.

Kod većine hroničnih bolesnika će biometeorološke prilike izazvati uobičajene tegobe. Opreznost se savetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i mentalnim tegobama. Nemir i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije. Sutra u Srbiji umereno oblačno, u većini mesta suvo, samo ujutro na severu i severoistoku slaba kiša U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno vreme i u većini mesta suvo, a samo ujutru i pre podne na severu i severoistoku ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus jedan stepen do četiri, a najviša dnevna od pet do 11 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, veći deo dana suvo, a samo ujutru i pre podne uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od jedan do tri stepena, a najviša dnevna oko 10 stepeni. U Srbiji će od utorka do četvrtka biti suvo i toplije sa sunčanim intervalima. U petak ujutru i pre podne na severu i zapadu a tokom dana i u ostalim krajevima će biti prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz manji pad temperature. U subotu se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje pa će se do kraja sedmodnevnog perioda zadržati umereno oblačno i suvo vreme. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 16. decembar 2024: Relativno povolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesinicima u severnim delovima Srbije. Meteoropatske reakcije su moguće u formi reumatskih bolova i poremećaja sna.

(Beta, 15.12.2024)