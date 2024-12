Misterija ubistva dečaka (11) konačno rešena? Namamio ga na farmu, pa zlostavljao i zalio betonom: Roditelji 24 godine čekali na istinu

Nakon više od dve decenije, slučaj nestanka 11-godišnjeg Tamaša Tila u Mađarskoj možda je konačno rešen. Policija je, po nalogu suda u Kečkemetu, uhapsila Janoša F., osumnjičenog za ubistvo dečaka.

Tamaš je nestao 28. maja 2000. godine, nakon što je od roditelja tražio dozvolu da se biciklom provoza do drugara koji su proslavljali Dečji dan. Dogovor je bio da se vrati do 13 časova, ali se nikada nije pojavio. Njegov nestanak pokrenuo je opsežnu potragu u kojoj je učestvovala cela zemlja. Ispitano je više od 500 ljudi, a nagađanja o sudbini dečaka kretala su se od otmice, preko bekstva vozom, do ubistva. Nažalost, ispostavilo se da je ova poslednja