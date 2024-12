Prvi snimak napada kimovih trupa: U kursku?! Severnokorejska vojska krenula na Ukrajince, usledio je pakao: "uništili su ih!"

Rusija je prvi put počela da koristi u značajnom broju severnokorejske trupe za izvođenje napada na ukrajinske snage koje nastoje da zadrže teritorije u ruskoj Kurskoj oblasti, rekao je u subotu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Na društvenim mrežama su se pojavili i navodni snimci napada severnokorejskih snaga.

- Već imamo podatke da su Rusi počeli da koriste severnokorejske vojnike u svojim napadima. Značajan broj njih - rekao je Zelenski u svom svakodnevnom ratnom obraćanju Ukrajincima. On je dodao da su Severnokorejci korišćeni u kombinovanim ruskim jedinicama i to za sada samo na frontu Kurska. - Imamo informacije koje sugerišu da bi se njihova upotreba mogla proširiti i na druge delove fronta - rekao je Zelenski. Severnokorejski vojnici do sada nisu ulazili u borbu