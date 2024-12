Gvardiola samokritičan: "Ja sam kriv, nisam dovoljno dobar"

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je večeras da on preuzima odgovornost za seriju loših rezultata, koja je nastavljena porazom od gradskog rivala Mančester junajteda u Premijer ligi. "Ja sam šef, ja sam trener i nisam dovoljno dobar.

To je vrlo jednostavno. Ne ide mi dobro. To je istina", rekao je Gvardiola posle večerašnjeg poraza. Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras na gostovanju Mančester siti sa 2:1. Siti je vodio od 36. minuta golom Joška Gvardiola, da bi Junajted u završnici meča došao do preokreta golovima Bruna Fernandeša u 88. minutu sa penala i Amada Dijaloa u 90. minutu. Siti, četvorostruki uzastopni šampion Engleske, poražen je u osam od poslednjih 11 utakmica u svim