„On je tipičan Srbin“: Američki košarkaš o Luki Dončiću

Drejmond Grin, košarkaš Golden Stejt Voriorsa, nazvao je Luku Dončića „tipičnim Srbinom“.

Dončić, inače Slovenac srpskog porekla, imao je učinak protiv Voriorsa od 45 poena, 11 skokova i 13 asistencija. Posle meča, igrači Golden Stejta su imali samo reči hvale za Luku, a najzanimljiviju izjavu dao je Grin. Luka Dončić put on a SHOW in San Francisco! 🔥 45 PTS (16-23 FGM) 🔥 11 REB 🔥 13 AST 🔥 6 3PM 🔥 3 STL 🔥 2 BLK Mavs win their 8th of their last 9 games! pic.twitter.com/97MfOEpja5 — NBA (@NBA) December 16, 2024 „Tipičan Srbin. Nije on Srbin, već Slovenac,