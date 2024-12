Drejmond Grin: „Luka Dončić? Tipičan Srbin!“ (video)

„Oni se tako nonšalantno ponašaju“ Drejmond Grin, košarkaš Golden Stejt Voriorsa, na originalan način je opisao Luku Dončića nakon što ih je slovenački superstar „počastio“ spektakularnom partijom.

U odličnom meču, Dončić je dominirao sa 45 poena, 11 skokova i 13 asistencija, predvodeći svoj tim do pobede nad Voriorsima. Njegov nastup nije prošao nezapaženo, a Grin je posle utakmice dao izjavu koja je privukla pažnju. – Tipičan Srbin! Nije on Srbin, već Slovenac, ali to vam je to. Oni se tako nonšalantno ponašaju – rekao je Grin i dodao: – Pogodite težak šut i krenete da pričate samo kad on živne, ali većinu vremena je u fazonu ‘Eh…’. Hladnokrvno vam razbija