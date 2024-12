Predsednik Brazila otpušten iz bolnice posle operacije glave

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva otpušten je danas iz bolnice nakon što je podvrgnut operaciji glave kojom je zaustavljeno krvarenje u mozgu.

Lula se danas pojavio pred novinarima kako bi pokazao ;da mu je dobro posle operacije glave.Lulin medicinski tim rekao je da je operacija prošla dobro i da će Lula moći da se normalno kreće i održava sastanke dok se odmara u svom domu u gradu Sao Paolo do četvrtka. Njegovi lekari su ;rekli su da međunarodna putovanja neće dolaziti u obzir do daljnjeg, ali da će on moći da otputuje u glavni grad zemlje, Braziliju, ako to bude odobreno nakon lekarskog pregleda.