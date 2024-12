U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, temperatura prolećna: Prognoza RHMZ

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme sa temperaturom do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Tokom jutra ponegde magla i slab mraz.

Prema istim informacijama, sredinom dana i posle podne, od severa ka istoku Srbije, prolazna umerena oblačnost. Vetar slab, južnih i zapadnih smerova, a u istočnoj Srbiji umeren i jak. „Najniža temperatura od minus dva do šest, a najviša od 10 do 17. U Beogradu danas pretežno sunčano vreme uz prolaznu umerenu oblačnost posle podne. Tokom jutra u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla. Vetar slab, južnih i zapadnih smerova. Najniža temperatura od jedan do šest,